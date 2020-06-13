Manisa'daki demir ustası cinayetinde "kiralık katil" itirafı
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Manisa'daki demir ustası cinayetinde "kiralık katil" itirafı

Manisa'nın Soma ilçesinde, 3 yıl önce demir ustası Murat K'nin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlılardan A.K, nişanlısıyla ayrılmasına neden olduğu gerekçesiyle maktulü dövmesi için F.A. ile 40 bin lira karşılığında anlaştığı itirafında bulundu.

Manisa'daki demir ustası cinayetinde
13.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:08

Manisa'nın Soma ilçesinde, 3 yıl önce demir ustası Murat K'nin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlılardan A.K, nişanlısıyla ayrılmasına neden olduğu gerekçesiyle maktulü dövmesi için F.A. ile 40 bin lira karşılığında anlaştığı itirafında bulundu.

Demir ustası Murat K'nin 22 Eylül 2017'de öldürülmesine ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında 9 Haziran'da düzenlenen operasyona ve cinayete ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, failleri yakalamak için, maktul Murat K'nin tüm yakınlarını takibe aldı.

Maktulün baldızının eski nişanlısı A.K. ile F.A'nın iletişimlerini olay günü kestiklerini belirleyen polis, buradan hareketle operasyona başladı.

Sorgu sırasında ilk olarak, "Bir işimiz vardı. O gün sona erdi. Onun için bir daha görüşmedik." diyen F.A, daha sonra cinayeti itiraf etti.

Cinayet, nişanın bozulması yüzünden işlenmiş

Tutuklanan zanlılardan A.K. de ifadesinde itiraflarda bulundu.

Maktul Murat K'nin nişanlısıyla aralarının bozulmasına neden olduğunu öne süren A.K, onu dövmesi için F.A. ile 40 bin lira karşılığında anlaştığını ancak F.A'nın ileri giderek cinayet işlediğini iddia etti.

Olayın geçmişi

Soma ilçesinde 22 Eylül 2017'de, demircilik yapan Murat K, darbedilmiş ve başından silahla vurulmuş halde bulunmuştu. Cinayetten birkaç gün önce de Murat K'nin dükkanı kurşunlanmıştı.

Olaydan yaklaşık 3 yıl sonra, 9 Haziran'da cinayete ilişkin düzenlenen operasyonda Soma'da 4 kişi, Kırkağaç'ta ve Elazığ'da birer kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan 5 tabanca, 5 pompalı tüfek ve 120 fişek ele geçirilmişti.

Olayla ilgili Murat K'nin baldızının eski nişanlısı A.K, A.K'nin arkadaşı R.Y. ile Elazığ'da yakalanan ve "kiralık katil" olduğu öne sürülen F.A. tutuklanmış, A.K'nin diğer 3 arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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