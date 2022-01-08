MANİSA'DAKİ DEAŞ OPERASYONUNUN IRAKLI 4 ŞÜPHELİSİ SERBEST

MANİSA (DHA) - MANİSA'da, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 4 Irak uyruklu, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü içinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Polisin 4 Ocak'taki operasyonda Irak uyruklu F.A.B.B., A.A.J.A., J.S.M.A. ve A.M.M.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemleri bugün tamamlandı. Manisa Şehir Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.