Manisa'daki cinayetin zanlıları 1 yıl sonra Ukrayna'da yakalandı
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Manisa'daki cinayetin zanlıları 1 yıl sonra Ukrayna'da yakalandı

Manisa'daki cinayetin zanlıları 1 yıl sonra Ukrayna'da yakalandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, geçen yıl işlenen cinayete ilişkin aranan 2 şüpheli, Ukrayna'da yakalandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, geçen yıl işlenen cinayete ilişkin aranan 2 şüpheli, Ukrayna'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Fırat Tosuner'in, 9 Mart 2020'de Hürriyet Mahallesi'ndeki Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne imza için geldiği sırada silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin aranan 2 şüphelinin yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Haklarında yakalama karar çıkarılan zanlılar M.İ. ve M.E'nin Ukrayna'da olduğu tespit edildi.

İşlemlerinin ardından Türkiye'ye teslim edilen iki şüpheli, Akhisar'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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