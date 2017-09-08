Manisa'daki Cinayet Davası

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, hamile eşi ve kızını bıçakla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan tutuklu sanık Bilal Kupal'ın yargılanmasına devam edildi.



Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen sanık Kupal, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Salonda, maktul Suriye Kupal'ın babası Bekir İlgaz ile taraf avukatları da hazır bulundu.



Sanık Kupal, savunmasında eşinin kürtaj yaptığını iddia etti.



Bunun üzerine tanık olarak mahkeme çağrılan bir doktor, sanığı tanımadığını ve hastanede de iddia edildiği gibi bir kayıt olmadığını söyledi.



Duruşmada bazı tanıklara söz verildi.



Mahkeme Başkanı Remziye Güldür, sanığın tutukluluğunun devamına, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 1 Kasım 2017'ye erteledi.



Olay



Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 21 Şubat 2017'de Bilal Kupal, eşi Suriye ve kızı Ayşe'yi bıçakla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunmuştu.



Bu arada, ailenin 4 yaşındaki kızları Irmak Kupal 14 Ekim 2016'da kaybolmuş, katil zanlısı Himmet Aktürk, küçük kızı öldürdüğünü katıldığı televizyon programı sonrası itiraf etmişti. Zanlının ifadesi doğrultusunda Irmak'ın cansız bedeni, Ilıca Mahallesi Sarıkız mevkisinde toprağa gömülü bulunmuştu.