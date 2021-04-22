Manisa'daki Cevizli Dere Şelalesi, oryantiring rotasına dahil edildi

Manisa'nın Demirci ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkati çeken Cevizli Dere Şelalesi, Türkiye Oryantiring Federasyonunca Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç Kampı Turizm Merkezi projesi kapsamındaki oryantiring rotasına eklendi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkati çeken Cevizli Dere Şelalesi, Türkiye Oryantiring Federasyonunca Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç Kampı Turizm Merkezi projesi kapsamındaki oryantiring rotasına eklendi.

İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Bardakçı Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 10 metrelik şelale ve çevresi, doğal güzellikleriyle görenlerin ilgisini çekiyor.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal güzelliklerinin tanınması için doğa severleri ve sporcuları ilçeye davet ettiklerini belirtti.

Cevizli Dere Şelalesi'nin, Türkiye'nin gözde oryantiring rotaları arasına girdiğini ifade eden Selçuk, "Şelalemizin bulunduğu bölge, Oryantiring Federasyonunca ilçede devam eden Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç Kampı Turizm Merkezi projesi kapsamındaki oryantiring rotasına dahil edildi. İlçede daha fazla sayıda dağcı ve doğa sporcularını misafir etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay