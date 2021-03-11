Manisa'daki camilere pandemi denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Manisa'daki camilere pandemi denetimi

11.03.2021 21:39 | Son Güncelleme: 11.03.2021 21:44
Manisa'daki camilere pandemi denetimi

Manisa'da Dinamik Denetim Modeli kapsamında camilerde farklı namaz vakitlerinde pandemi denetimi yapıldı.

Manisa'da Dinamik Denetim Modeli kapsamında camilerde farklı namaz vakitlerinde pandemi denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın Dinamik Denetim Modeli sloganıyla 81 il genelinde başlattığı Covid-19 denetimleri Manisa Valiliği koordinasyonunda uygulanmaya devam ediyor.

Manisa'da merkez ilçe müftülüklerince oluşturulan ekipler, şehir merkezinde bulunan 85 caminin 67'sinde bugün farklı namaz vakitlerinde denetimde bulundu. Uygulamada, müftü, vaiz, murakıp ve uzmandan oluşan 35 kişilik ekip görev aldı.

"Camilerde pandemi kurallarına uyuluyor"

Konu hakkında açıklama yapan Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, camilerde pandemi kurallarına uyulduğunu söyledi. Soykök, "Bir yıldır devam eden pandemi süreci ile mücadelede daha etkin bir çalışma için müftülük ekiplerimiz camilerimizde genel bir denetim yapmışlardır. Denetimlerde temizlik, maske, mesafeye dikkat çekilmiş, dezenfektan, sosyal mesafe ve havalandırma konularında uyarılarda bulunulmuştur. Yapılan denetimlerde genel olarak pandemi kurallarına uyulduğu yerinde görülmüştür. Bu denetimlerimiz belirli periyotlarla devam edecektir. Din görevlilerimize ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu. - MANİSA

Manisa'daki camilere pandemi denetimi
Manisa'daki camilere pandemi denetimi
Manisa'daki camilere pandemi denetimi
Manisa'daki camilere pandemi denetimi
Manisa'daki camilere pandemi denetimi
Manisa'daki camilere pandemi denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Süleyman Soylu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Aleyna Tilki Bülent Ersoy Ayşegül Çınar
Spor Ali Koç Can Bartu Cüneyt Çakır Ali Şansalan Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa'daki camilere pandemi denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 21:44:57. #1.16#
title