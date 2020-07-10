Manisa'daki çalışmalar değerlendirildi Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında vali yardımcıları ve kaymakamlarla ildeki çalışmaların değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında vali yardımcıları ve kaymakamlarla ildeki çalışmaların değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi.

Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında Vali Yardımcıları ve kaymakamlarla video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirildi.

İl genelinde gerçekleştirilen çalışmalar ve yapılması planlanan projelerin değerlendirildiği toplantıda, Covid-19 salgını kapsamında alınan karar ve önlemlerin uygulamalarına ilişkin konular da görüşüldü. - MANİSA

Kaynak: İHA