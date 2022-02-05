Manisa'daki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler
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Manisa'daki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

AA, Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'daki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Peker Mahallesi Avnigemicioğlu Caddesi üzerinde S.T. (18) ile Emre Yörük (18) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada bıçakla yaralanan Yörük, hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan S.T'nin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Emre Yörük, Manisa, Güncel, Haber

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