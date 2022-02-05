Manisa'daki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
AA, Serkan Özcan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Peker Mahallesi Avnigemicioğlu Caddesi üzerinde S.T. (18) ile Emre Yörük (18) arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen tartışmada bıçakla yaralanan Yörük, hastaneye kaldırıldı.
Olay sonrası kaçan S.T'nin yakalanması için çalışma yürütülüyor.
AA / Serkan Özcan - Güncel