Manisa'daki Belenyenice Göleti yıl sonu hizmete açılacak
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Manisa'daki Belenyenice Göleti yıl sonu hizmete açılacak

20.02.2021 10:31 | Son Güncelleme: 20.02.2021 10:34
Manisa'daki Belenyenice Göleti yıl sonu hizmete açılacak

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bin 70 dekar tarım arazisine can suyu verecek Belenyenice Göleti inşaatının yıl sonunda tamamlanacağı bildirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bin 70 dekar tarım arazisine can suyu verecek Belenyenice Göleti inşaatının yıl sonunda tamamlanacağı bildirildi.

Devlet Su İşleri'nden (DSİ) yapılan açıklamaya göre, çalışmaları devam eden göletin inşaatının yüzde 58'i tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, gölette gövde dolgu çalışmalarına başlandığını aktardı.

Göletin gövdesi için 259 bin 654 metreküp dolgu yapılacağını belirten Çınar, şunları kaydetti:

"Gövde yüksekliği temelden 33 metre olacak Belenyenice Göletinde 800 bin metreküp su tutulabilecek. Manisalı üreticilerin sulama maliyetlerini düşürecek göleti bir an önce tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Proje tamamlandığında bin 70 dekar araziyi basınçlı boru sistemiyle sulayacağız. Hedefimiz 2021 yılı sonunda Belenyenice Göletini tamamlayarak 2022 başında su tutabilmek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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