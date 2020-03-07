Manisa'daki asayiş operasyonunda 2 polis hafif yaralandı

07.03.2020 19:24 | Son Güncelleme: 07.03.2020 19:24

Manisa'da 29 kişinin gözaltına alındığı asayiş operasyonunda 2 polis hafif şekilde yaralandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Cezaevi firarisi olan ve hakkında kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Murat G'nin evine operasyonda ekipler, şüpheliyi yatak ve yorganların yer aldığı yüklükte saklanırken yakaladı.

Murat G. ve ailesi, polis ekiplerine direndikleri sırada, 2 polis hafif şekilde yaralandı.

Operasyonda farklı suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.

Kaynak: AA