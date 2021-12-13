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Manisa'daki anıt ağaçların bakımı yapılıyor

Manisa'daki anıt ağaçların bakımı yapılıyor
AA / Kamil Altıparmak - Haberler | Kültür Sanat

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çalışması kapsamında Manisa'daki anıt ağaçların bakımı yapılıyor.

MANİSA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çalışması kapsamında Manisa'daki anıt ağaçların bakımı yapılıyor.

Bakanlığa bağlı ekip, Kula ilçesinde anıt ağaç olarak tescil edilen 5 çınar ağacının kuruyan dallarını kesip çürük kısımlarını temizledi.

Ekipler, diğer ilçelerdeki anıt ağaçların da bakımını yapacak.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, yaptığı açıklamada, anıt ağaçlarının korunması gereken en önemli varlıklardan olduğunu belirterek, Bakanlık yetkililerine teşekkür etti.

AA / Kamil Altıparmak - Son Dakika Haberleri

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