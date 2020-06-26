Manisa'daki 5.5 şiddetindeki deprem Aydın'da da hissedildi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde saat 10.21'de meydana gelen 5.5 şiddetindeki deprem Aydın'da da hissedildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde saat 10.21'de meydana gelen 5.5 şiddetindeki deprem Aydın'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 10.21 sıralarında Manisa'nın Saruhan ilçesinde 9.29 kilometre derinlikte 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Aydın ve ilçelerinde de hissedilirken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

(Onur Durmuş/İHA)

Kaynak: İHA