Manisa'daki 5,4'lük deprem İstanbul'da da hissedildi
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Manisa'daki 5,4'lük deprem İstanbul'da da hissedildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.

22.01.2020 22:45 | Son Güncelleme: 22.01.2020 22:45
Manisa'daki 5,4'lük deprem İstanbul'da da hissedildi

'nın ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki 'da da hissedildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin 8,5 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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