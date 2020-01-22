Manisa'daki 5,4'lük deprem İstanbul'da da hissedildi
Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.
22.01.2020 22:38 | Son Güncelleme: 22.01.2020 22:43
Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin 8,5 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Deprem İstanbul'da da hissedildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA