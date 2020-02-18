Manisa'daki 5,2 büyüklüğündeki deprem
Manisa Valiliği, Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.
Manisa Valiliği, Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, saat 19.09'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi.
Açıklamada, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.