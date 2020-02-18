Manisa'daki 5,2 büyüklüğündeki deprem
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Manisa'daki 5,2 büyüklüğündeki deprem

Manisa Valiliği, Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

18.02.2020 19:52 | Son Güncelleme: 18.02.2020 19:52
Manisa'daki 5,2 büyüklüğündeki deprem

Valiliği, ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 19.09'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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