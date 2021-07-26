Manisa'daki 3 araca çarpan minibüsteki 15 kişi yaralandı
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Manisa'daki 3 araca çarpan minibüsteki 15 kişi yaralandı

Manisa'daki 3 araca çarpan minibüsteki 15 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

Manisa'nın Saruhan ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Manisa'nın Saruhan ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

H.E. yönetimindeki 45 J 4108 plakalı işçi taşıyan minibüs, Nuriye Mahallesi kavşağında aynı yönde seyir halindeki M.M.B'nin kullandığı 16 ADT 891 plakalı tıra arkadan çarptı.

Savrulan minibüs, trafik ışıklarında duran 2 otomobile de çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan minibüsteki 15 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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