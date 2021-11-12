Manisa'daki 291 anıt ağaç restorasyona alındı

MANİSA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Manisa'da tescil edilen 291 anıt ağacı, bakım ve restorasyona aldı.

Bakanlığa bağlı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce yörenin tarihi, kültürü ve folklorunda özel yere sahip, doğal miras kabul edilen anıt ağaçların tescillenmesi ve bakımının yapılması için uzman ekiplerce hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Ülke genelinde 9 bin 316 anıt ağaçtan yaşları 100 ila 2000 arasında değişen, doğu çınarı, zeytin ve servi gibi farklı türde 291 anıt ağacın bulunduğu Manisa'da alanında uzman ekipler ağaçların bakımını yapıyor.

Kuraklığın da etkisiyle ortaya çıkan aşırı sıcaklık ve susuzluk nedeniyle oluşabilecek zararları da belirleyen uzmanlar, anıt ağaçların gövde içindeki çürümüş dokuları temizleyip, gerekli ilaçlama ve çam katranı uygulamaları yapıyor.

Ağaçların böcek ve mantar istilalarına karşı direncini arttıran ekipler, kurumuş dalları buduyor, ayrıca düzenli sulama sistemini devreye alıyor.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünde görevli Çevre Mühendisi Mehmet Özyiğit, AA muhabirine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un anıt ağaçların korunmasına ve rehabilitasyonlarının eksiksiz yapılmasına büyük önem verdiğini söyledi.

Bakan Kurum'un talimatıyla başlattıkları projede Manisa'da 291 anıt ağacın bakım ve rehabilitasyonuna başladıklarını dile getiren Özyiğit, "Bu çalışmalarda ağaçların üzerindeki yaralara müdahale edilerek ilaçlanmakta, kuru dallar budanmakta ve ağaçlar hakkında bilgilendirici levhalar hazırlanıp uygun şekilde montajı planlanmaktadır." dedi.

Özyiğit, çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğüne dikkati çekerek "Anıt ağaçlar, bizim için tarihin sessiz tanıkları olduğundan özellikle hassasiyet göstermekteyiz. Onların da canlı olduğu bilinciyle özel bir titizlik göstermeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

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