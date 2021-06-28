MANİSA DAĞLIK ALANDA 7 BİN 253 KÖK HİNT KENEVİRİ BULUNDU

MANİSA'nın Ahmetli ilçesindeki dağlık alanda yapılan kontrolde, 7 bin 253 kök Hint keneviri ele geçirildi.

MANİSA'nın Ahmetli ilçesindeki dağlık alanda yapılan kontrolde, 7 bin 253 kök Hint keneviri ele geçirildi. Bölgeye keneviri kimin ektiğinin belirlenmesi ve yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıköseli Mahallesi Atsız Tepe mevkiinde yasa dışı Hint keneviri yetiştirildiğini öğrendi. İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün saat 06.00 sıralarında bölgeye baskın yaptı. Arazide yapılan kontrolde boyları 10 cm ile 150 cm uzunluğunda değişen 7 bin 253 kök Hint keneviri bulundu. Dronla bölge görüntülenirken, kenevirlere el konuldu. Kenevirin piyasa değerinin 25 milyon lira civarında olduğu belirtildi. Bölgeye keneviri kimin ektiğinin belirlenmesi ve yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı