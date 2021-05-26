Manisa'da zincirleme trafik kazası; 1'i çocuk 3 yaralı
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Manisa'da zincirleme trafik kazası; 1'i çocuk 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Haberler | 3. Sayfa

- Manisa'da zincirleme trafik kazası; 1'i çocuk 3 yaralı Manisa'nın Kula ilçesinde aynı yönde seyir halindeki 3 araç birbirine çarparak zincirleme kazaya neden oldu.

- Manisa'da zincirleme trafik kazası; 1'i çocuk 3 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde aynı yönde seyir halindeki 3 araç birbirine çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Araçlardan biri yol kenarındaki sulama kanalına ters bir şekilde düşerken, diğer araçlarda da maddi hasar meydana geldi. Kazada biri çocuk toplam 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kula Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Salih Yüksel idaresindeki 26 EJ 449 plakalı Ford marka otomobil, Selami Tayran idaresindeki 35 YF 672 plakalı Mitsubishi marka pikapa çarptı. Kontrolden çıkan Tayran idaresindeki otomobil ise, Murat Yıldırım idaresindeki 64 ABC 047 plakalı Wolksvagen marka otomobile çarptı. Birbirine çarpan otomobiller kontrolden çıkarken, 35 YF 672 plakalı Mitsubishi marka otomobil yol kenarındaki sulana kanalına ters düştü. Kazada, 64 ABC 047 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Safiye İçkeçen(4), Ebru İçkeçen(26), ve Güllü Çelikyaralandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'da zincirleme trafik kazası; 1'i çocuk 3 yaralı
Manisa'da zincirleme trafik kazası; 1'i çocuk 3 yaralı
Manisa'da zincirleme trafik kazası; 1'i çocuk 3 yaralı
Manisa'da zincirleme trafik kazası; 1'i çocuk 3 yaralı
Manisa'da zincirleme trafik kazası; 1'i çocuk 3 yaralı
Manisa'da zincirleme trafik kazası; 1'i çocuk 3 yaralı
Manisa'da zincirleme trafik kazası; 1'i çocuk 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Yiğen

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