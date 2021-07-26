Manisa'da zincirleme kaza: 14 yaralı
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Manisa'da zincirleme kaza: 14 yaralı

Manisa'da zincirleme kaza: 14 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Haberler | Güncel

MANİSA'da, işçilerin taşındığı servis minibüsünün arkadan çarptığı TIR ile birlikte 4 aracın daha karıştığı kazada 14 kişi yaralandı.

MANİSA'da, işçilerin taşındığı servis minibüsünün arkadan çarptığı TIR ile birlikte 4 aracın daha karıştığı kazada 14 kişi yaralandı. 

Kaza, bugün öğle saatlerinde Saruhanlı ilçesi Nuriye Mahallesi kavşağında meydana geldi.  İddiaya göre, H.E. (43) idaresindeki 45 J 4108 plakalı işçi servisi, Manisa istikametinden Akhisar istikametine seyir halinde iken aynı istikamette seyir halinde ilerleyen M.M.B. (63) yönetimindeki 16 ADT 891 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Savrulan minibüs Nuriye Kavşağı kırmızı ışıklarında bekleyen A.Y.G. (49) yönetimindeki 34 CSU 137 plakalı otomobile de çarptı. Karşı şeride geçen minibüs, kırmızı ışıkta beklemekte olan Ç.B. (36) yönetimindeki 35 AOJ 006 plakalı otomobile de çarparak durabildi. 4 aracın karıştığı kazada, sürücüler yara almazken toplamda 11'i kadın, 14 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste bulunan ve yaralanan G.A. (51), H.A. (41), Ş.G. (16), T.A. (15) Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne, K.Ö. (59), M.Ö.(53), H.A. (56), Z.O. (20), F.E. (19), S.A. (34), A.A. (49) ve M.G.(43) Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne, Y.A.(19) ve K.A.(52) ise Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yapılan testlerde sürücülerin alkolsüz oldukları tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Manisa'da zincirleme kaza: 14 yaralı
Manisa'da zincirleme kaza: 14 yaralı
Manisa'da zincirleme kaza: 14 yaralı
Manisa'da zincirleme kaza: 14 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan

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