Manisa'da zincirleme kaza, 11 araç birbirine girdi - Haberler
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Manisa'da zincirleme kaza, 11 araç birbirine girdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Kula ilçesinde 1 TIR, 1 işçi servisi, 1 traktör ve 8 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

ANKARA (DHA) - MANİSA'nın Kula ilçesinde 1 TIR, 1 işçi servisi, 1 traktör ve 8 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında İzmir- Ankara D300 Karayolu Kovukdere rampasında meydana geldi. İddiaya göre, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobiller çarpıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazaya daha sonra 1 TIR, 1 işçi servisi ve 1 traktör daha karıştı. Toplam 11 aracın karıştığı kazada, bazı araçlar kazanın hurdaya döndü. Şans eseri kazada ölen olmazken, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Esmanur S. (24) sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik yaklaşık 1 saat durdu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması sonrası ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Manisa'da zincirleme kaza, 11 araç birbirine girdi

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