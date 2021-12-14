Manisa'da zincirleme kaza...11 araç birbirine girdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da zincirleme kaza...11 araç birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'da zincirleme kaza...11 araç birbirine girdi Manisa'nın Kula ilçesinde 1 tır, 1 işçi servisi, 1 traktör ve 8 otomobilin karıştığı trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü.

MANİSA (İHA) - Manisa'da zincirleme kaza...11 araç birbirine girdi

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde 1 tır, 1 işçi servisi, 1 traktör ve 8 otomobilin karıştığı trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmir-Ankara D-300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobiller çarpışmaya başladı. Bir anda savaş alanına dönen kaza bölgesinde, 1 tır, 1 işçi servisi, 1 traktör ve 8 otomobil birbirine girdi. Bazı araçlar kazanın şiddetiyle adeta hurdaya dönerken, kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı Esmanur S. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza sebebi ile İzmir-Ankara D-300 karayolunun İzmir istikametinde trafik yaklaşık 1 saat kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik emniyet güçlerince kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Manisa'da zincirleme kaza...11 araç birbirine girdi

Manisa'da zincirleme kaza...11 araç birbirine girdi

Manisa'da zincirleme kaza...11 araç birbirine girdi

Manisa'da zincirleme kaza...11 araç birbirine girdi

Manisa'da zincirleme kaza...11 araç birbirine girdi

Manisa'da zincirleme kaza...11 araç birbirine girdi

Manisa'da zincirleme kaza...11 araç birbirine girdi

Manisa'da zincirleme kaza...11 araç birbirine girdi

Manisa'da zincirleme kaza...11 araç birbirine girdi

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 28 yaralı var

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 28 yaralı var

 6 ay önce evlenmişti, şimdi ölümle pençeleşiyor! Korkunç kaza anı kamerada

6 ay önce evlenmişti, şimdi ölümle pençeleşiyor! Korkunç kaza anı kamerada

İhlas Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title