Manisa'da zift yüklü tanker yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı
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Manisa'da zift yüklü tanker yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manisa'da zift yüklü tanker yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde zift yüklü tanker, yağışlı havada kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı.

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Manisa'nın Kula ilçesinde zift yüklü tanker, yağışlı havada kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Tanker şoförünün yaralandığı kazada, tankerin camından fırlayıp kupanın altında kalan karayolları personeli feci şekilde can verdi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kula Peribacaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karayolları İzmir 2. Bölge Müdürlüğüne ait Ömer S. (37) idaresindeki 35 UA 757 plakalı zift taşıma tankeri, İzmir'den yükledikleri zifti Uşak'a boşalttıktan sonra dönüş yoluna geçti. Tanker, Kula Peribacaları mevkiine geldiğinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarpıp yan yattı. Toprak zemine çarparak durabilen tankerdeki sürücü yaralanırken, karayolları personeli Kadir Kalyon (37) ise tankerin ön camından fırlayarak kupanın altında kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve trafik polisleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi, kupanın altında kalan Kadir Kalyon'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan tanker şoförü Ömer S. ise kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ömer S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Feci şekilde yaşamını yitiren Kalyon'un cansız bedeni, vinç yardımı ile sıkıştığı kupanın altından çıkartılarak, Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak olay yerine gelen karayolları personelleri ise büyük üzüntü yaşadı.

Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre durdu. Kaza yapan tankeri yoldan kaldırılma çalışmaları sırasında trafik karşı yönden kontrollü şekilde sağlandı. Kazaya karışan tankerin yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü. - MANİSA

Manisa'da zift yüklü tanker yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'da zift yüklü tanker yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'da zift yüklü tanker yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'da zift yüklü tanker yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'da zift yüklü tanker yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'da zift yüklü tanker yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'da zift yüklü tanker yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'da zift yüklü tanker yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'da zift yüklü tanker yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'da zift yüklü tanker yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'da zift yüklü tanker yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'da zift yüklü tanker yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'da zift yüklü tanker yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'da zift yüklü tanker yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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