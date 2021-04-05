Son Dakika | Zift yüklü tanker devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Son Dakika | Zift yüklü tanker devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Mustafa Cemal Sağol - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Kula ilçesinde zift tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Manisa'nın Kula ilçesinde zift tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ö.S'nin (37) kullandığı 35 UA 757 plakalı Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'ne ait zift taşıma tankeri, Uşak-İzmir kara yolu Kula Peribacaları mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, trafik ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yaptıkları incelemede, araçtan fırlayan işçi Kadir Kalyon'un (37) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırılırken, Kalyon'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan Uşak-İzmir kara yolu kontrollü olarak karşı şeritten sağlandı.

Kaza nedeniyle yol bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken tankerin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Son Dakika | Zift yüklü tanker devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Zift yüklü tanker devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Zift yüklü tanker devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Zift yüklü tanker devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Cemal Sağol

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