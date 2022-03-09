Manisa'da zeytinlik alana atık boşaltan kişi yakalandı - Haberler

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Manisa'da zeytinlik alana atık boşaltan kişi yakalandı

AA - Ahmet Bayram - Güncel
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Manisa'da zeytinlik alana atık boşaltan kişi yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alana biyogaz tesisi atığı döken kişi yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alana biyogaz tesisi atığı döken kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Musacalı Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeye atık boşalttığı belirlenen O.T'yi (40) yakaladı.

Atığın biyogaz tesisi atığı olduğu ve araziye zarar verdiğinin tespiti üzerine gözaltına alınan O.T, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Ahmet Bayram - Güncel

Jandarma, Turgutlu, Hisarcık, Manisa, Güncel, Haberler

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