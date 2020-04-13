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Zeytinyağı, Türkiye, Manisa, Zeytin, Ekonomi

Manisa'da zeytin ve zeytinyağı ihracatı yüzleri güldürdü

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olan Manisa'da zeytin ve zeytinyağı ihracatı yüzleri güldürdü.

13.04.2020 18:14 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:23
Manisa'da zeytin ve zeytinyağı ihracatı yüzleri güldürdü

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olan Manisa'da zeytin ve zeytinyağı ihracatı yüzleri güldürdü. 2020 yılının ilk üç ayında 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 22'lik bir artış gösteren Manisa, ülke ekonomisine de 8 milyon 651 bin dolarlık dövizin girmesini sağladı.

2018 yılında Manisa'da 22 milyon 50 bin dolarlık zeytin ve zeytinyağı ihracatı gerçekleşirken, 2019 yılında ise bu rakam yüzde 24,39 artarak 27 milyon 428 bin dolara yükseldi. 2020 yılının ilk üç ayında da zeytin ve zeytinyağı ihracatı artış gösterdi. Manisa'da yılın ilk 3 ayında 8 milyon 651 bin dolarlık zeytin ve zeytinyağı ihracatı gerçekleşti.

2019 yılının ocak ayında 2 milyon 15 bin dolarlık ihracat yapılırken, 2020 yılının ilk ayında yüzde 52,46'lık artışla 3 milyon 18 bin dolara yükseldi. Şubat ayında 2 milyon 404 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken, mart ayında ise 3 milyon 173 bin dolarlık ihracat yapıldı. Böylece 2020 yılının ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre zeytin ve zeytinyağı ihracatında yüzde 22,02'lik bir artış yaşanırken, ülkeye döviz girdisi de 7 milyon 90 bin dolardan, 8 milyon 651 bin dolara yükseldi.

Manisa'nın zeytin ve zeytinyağı üretiminde Türkiye'nin en önemli illerinden olduğunu ve bunu yaptığı ihracatla gösterdiğini belirten Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, Türkiye'nin ürettiği ürünler bakımından dünyanın en güvenilir ülkelerinden biri olduğunu kaydetti. Zeytine üreticilerin fazla ilaç atmadığını ifade eden Okur, "İddia ediyorum ürettiğimiz ürünler organik olarak geçiyor. Zeytinde ilaçla fazla işimiz olmaz. İnsanlar zeytin ve zeytinyağını güvenli bir şekilde tüketebilir. Zeytinyağı insanın bünyesini güçlendiriyor. Metabolizmasını hareketlendiriyor. Herkese tüketmeleri noktasında tavsiye ediyorum. Zeytinyağının faydalarını saymakla bitmez. Biz hakikaten güvenilir ürünler yetiştiriyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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