Manisa'da Zeytin İşletmelerine Tkdk Desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu, kentte zeytin ve zeytinyağı işleme tesislerine 10 milyon liranın üzerinde hibe destek sağladıklarını belirtti.

Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi istatistiklerine göre Manisa'da 21 milyondan fazla zeytin ağacı bulunduğunu ve bu ağaçlardan yıllık 325 bin ton zeytin elde edildiğini bildirdi.

Buna rağmen Manisa'nın halen zeytin ve zeytinyağı üretiminde istenen noktada olmadığına işaret eden Uslu, şu bilgileri verdi:

"Halen birçok imalathane kara düzen diye tabir ettiğimiz yöntemlerle üretim yapıyor. İhracat rakamlarımızın düşük olmasının sebebi ise gerek modernizasyon, gerekse de yeni kurulan işletmelerin sayısının az oluşu ve markalaşmanın yetersiz oluşundan kaynaklanıyor. Biz de bu sıkıntıları aşmak için hem sofralık zeytin işleme tesislerine hem de zeytinyağı üreten fabrikaların desteklenmesine yönelik IPARD programı kapsamında hibe destekleri verdik. Manisa'da 10 zeytinyağı işleme tesisi kurulumu ve 11'inin modernizasyonu için 7 milyon liralık hibe destek sağladık. Bu destekler sayesinde mevcut üretim kapasitesi yaklaşık 2 kat artışla yıllık 36 bin tona ulaştı ve onlarca vatandaş istihdam edildi. Ayrıca Salihli ve Akhisar ilçelerinde 2,5 milyon liralık hibe destekle yıllık toplam 2 bin ton zeytin işleme kapasiteli 3 tesis kuruldu. Saruhanlı ilçesinde ise yıllık 41 bin ton zeytinyağı atığını yağ ve yakıt olarak ekonomiye kazandıran pirina işleme tesisine destek vererek ekolojik ekonomiye katkı sağladık."

Uslu, destekle kurulan tesislerin bir bölümünün kendi markalarıyla ihracata da başladığına işaret etti.

Desteklerden yararlanan zeytin işleme tesisi sahibi Hikmet Bacak, aldıkları destekle tesislerini modernize ederek ambalajlı üretime başladıklarını, tüketiciye kendi markaları ile ulaştıklarını dile getirdi.

Akhisar ilçesinde zeytin işleyen bir tesisin Genel Müdürü Ertan Tosun ise TKDK'den aldıkları makine ve ekipman desteği sayesinde kendi markalarıyla yurt dışına açılmayı planladıklarını bildirdi.