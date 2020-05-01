Manisa'da "zeytin fidesinin kırılması" kavgasında 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, husumetli iki aile arasında "zeytin fidesinin kırılması" nedeniyle çıkan, bir kişinin ölümü, 9 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavga dolayısıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan baba ile oğlu tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, husumetli iki aile arasında "zeytin fidesinin kırılması" nedeniyle çıkan, bir kişinin ölümü, 9 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavga dolayısıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan baba ile oğlu tutuklandı.

Şehitler Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan baba Ali G. (48) ve oğlu Aziz G. (24) nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 4 zanlıdan 2'si savcılıktan, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Salihli'de 28 Nisan akşamı, aralarında husumet bulunan Selahattin N. (20) ile Aziz G. (24) arasında Selahattin N'nin evinin önündeki zeytin fidesinin kırılması nedeniyle tartışma çıkmıştı. İki ailenin fertlerinin de karıştığı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Ali G. ve oğlu Aziz G'nin tüfekle etrafa ateş açması sonucu Selahattin N. ile 8 kişi yaralanmıştı.

Selahattin N. kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmiş, olayla ilgili aralarında baba ile oğlunun da bulunduğu 6 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA