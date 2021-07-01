Manisa'da zehir tacirlerine şafak baskını
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Manisa'da zehir tacirlerine şafak baskını

Manisa'da zehir tacirlerine şafak baskını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde sabaha karşı 18 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde sabaha karşı 18 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve aracılık ettiği belirlenen şüphelilere yönelik Gaziler Mahallesi'nde şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şahsa ait 18 ikamet, 1 iş yeri ve 1 araçta arama yapan ekipler, 299,53 gram bonzai, 2 gram esrar, 3.47 gram metamfetamin, 67 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet 7.65 mm fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca ile 11 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan işlem başlatıldı.

Salihli'nin Gaziler Mahallesi'nde 2021 yılının ilk 6 ayında gelen ihbarlar ve yapılan çalışmalar neticesinde 56 şüpheli hakkında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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