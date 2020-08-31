HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Manisa'da yüzme bilmeyen kalmayacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlerin yüzme öğrenimlerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi Manisa'da tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa'da yüzme bilmeyen kalmayacak
31.08.2020 10:22 | Son Güncelleme: 31.08.2020 10:26

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlerin yüzme öğrenimlerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi Manisa'da tüm hızıyla devam ediyor.

Bu yıl 18 Ağustos'ta başlatılan projede 11 Eylül'e kadar 4-5 bin civarında öğrenciye yüzme öğretilmesi hedefleniyor. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda ilk günden itibaren yoğun ilgiye sahne olan proje; Yunusemre Cumhuriyet İlkokulu, Yunusemre Manisa Kız Yurdu, Şehzadeler Gediz Spor Salonu bahçesi, Soma Zübeyde Hanım İlkokulu, Salihli Gençlik Merkezi, Akhisar Stadyumu olmak üzere Manisa'nın 6 noktasında kurulan portatif havuzlarda gerçekleştiriliyor. 2005-2013 doğumlu çocuk ve gençlerin katıldığı projede şimdiye kadar bin 420 kayıtlı öğrenci eğitim aldı. Bu sayının her geçen gün arttığı kaydedildi.

Kurslar, pandemi kurallarına uygun şekilde yapılırken, uzman eğitmenler gözetimindeki kurslarda öğrencilerin ateş ölçümüne, dezenfektasyonuna dikkat ediliyor.

Öztürk: "Spor şehri Manisa'da yüzme bilmeyen kalmayacak"

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, projenin amacına uygun şekilde çok olumlu şekilde ilerlediğini belirtirken, Manisa'da herkese yüzme öğretilmesi için bakanlık koordinesinde dört koldan çalışma yaptıklarını söyledi. Yüzme becerilerinin erken dönemde öğrenilmesinin çocuklar için büyük bir kazanım olacağını ifade eden Öztürk, "Bakanlığımızca organize edilen projenin gidişatından memnunuz. Çocuk ve gençler, Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesiyle havuza gelerek hem sporla tanışmış oluyor, hem yeteneklerini ve özgüvenlerini geliştiriyor hem de daha kaliteli zaman geçiriyor. Çok verimli ve nezih bir ortamda çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz katılımcı sayısını azami ölçüde artırmak. Spor Şehri Manisa'da yüzme bilmeyen kalmayacak" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi Dünya
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı Spor
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 'Çin tuzu' övgüsüne MHP'den tepki geldi Magazin
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur Güncel
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da,...
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı Güncel
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor Sağlık
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım
Hırsızların hedefi olan yaşlı adam olduğu yere yığılıp kaldı
Hırsızların hedefi olan yaşlı adam olduğu yere yığılıp kaldı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Ailesiyle düğüne giden küçük kızdan acı haber geldi! Çoban, cansız bedeni dere yatağında buldu
Ailesiyle düğüne giden küçük kızdan acı haber geldi! Çoban, cansız bedeni dere yatağında buldu
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor
Son araştırma sonucu anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli'yi kızdıracak
Son araştırma sonucu anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli'yi kızdıracak
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Bakan Yardımcısı'nın 4 aylık bebeğinin ismi, Karadeniz'de bulunan gazın parolası oldu: Zeynep uyandı
Bakan Yardımcısı'nın 4 aylık bebeğinin ismi, Karadeniz'de bulunan gazın parolası oldu: Zeynep uyandı
Son Dakika: AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki: Korsanlık örneği
Son Dakika: AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki: Korsanlık örneği
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı
Bu kadarına da pes! Operasyonda ağlayan bebeğin bezinden uyuşturucu çıktı
Bu kadarına da pes! Operasyonda ağlayan bebeğin bezinden uyuşturucu çıktı
Sadece adres sormak istemişlerdi! Çocuğun kaçırıldığını düşünen mahalleli halı yıkamacıları linç etti
Sadece adres sormak istemişlerdi! Çocuğun kaçırıldığını düşünen mahalleli halı yıkamacıları linç etti
Son Dakika: Türkiye ekonomisi 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daraldı
Son Dakika: Türkiye ekonomisi 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daraldı
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı
Meteoroloji'den uyarı geldi: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Meteoroloji'den uyarı geldi: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
2 kişinin olay yerinde, bir kişinin de ambulansta öldürüldüğü saldırıda 6 şüpheli tutuklandı
2 kişinin olay yerinde, bir kişinin de ambulansta öldürüldüğü saldırıda 6 şüpheli tutuklandı
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Dönmez Süleyman Soylu Sultan Alparslan Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hakan Ural Hülya Avşar Okan Bayülgen Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Jose Sosa Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Ateş Kavga Çocuk Yunanistan
Şu an buradasınız: Manisa'da yüzme bilmeyen kalmayacak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 10:26:06. #1.15#
title