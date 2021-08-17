Manisa'da yurt dışına kaçırılmak üzere olan lahit ele geçirildi

Manisa'da emniyet güçleri tarafından yurt dışına kaçırılmak üzere olan Roma dönemine ait lahit ele geçirildi.

Manisa'da emniyet güçleri tarafından yurt dışına kaçırılmak üzere olan Roma dönemine ait lahit ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği tarafından bir şahsın yurt dışına tarihi eser kaçıracağı yönünde bilgi alınması üzerine S.D. isimli şahıs 3 gün boyunca takibe alındı. Yapılan takip sonucu S.D.'nin sürücülüğünü yaptığı araç bugün Şehzadeler ilçesinde durdurularak cumhuriyet savcısının talimatı ile araçta arama yapıldı. Yapılan aramada aracın bagaj kısmında gizlenmiş halde 1 adet Roma dönemine ait 50x40x28 boyutlarında lahit ele geçirildi.

Şüpheli S.D. gözaltına alınırken kaçakçılıkla ilgili adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı