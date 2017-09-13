Manisa'da Yürekleri Ağıza Getiren Kaza

Manisa'nın Salihli ilçesinde hafriyat kamyonu ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.



Kaza, Gümüşçayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa B.yönetimindeki 45 LJ 662 kamyon ile Ünal U. yönetimindeki 45 RF 855 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet kamyonun altında kalırken, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA