Manisa'da yüksekten düşen işçi yaralandı
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Manisa'da yüksekten düşen işçi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yüksekten düşen işçi yaralandı.

24.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:30
Manisa'da yüksekten düşen işçi yaralandı

'nın ilçesinde yüksekten düşen işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eski Manisa Yolu'nda plastik kasa fabrikasının çatı çalışmaları sırasında işçi Cüneyt (28), dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yüksekten düştü.

Yaralanan Cihangir, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cihangir'in vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: AA
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