Manisa'da yüksekten düşen işçi yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yüksekten düşen işçi yaralandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yüksekten düşen işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eski Manisa Yolu'nda plastik kasa fabrikasının çatı çalışmaları sırasında işçi Cüneyt Cihangir (28), dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yüksekten düştü.
Yaralanan Cihangir, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cihangir'in vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.