Manisa'da Yüksekten Düşen İşçi Yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, çalıştığı inşaattan düşen işçi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Özyurt Mahellesi Çanakkale Sokak'taki evin inşaatında çalışan Gazi Oruç (41), dengesini kaybederek zemine düştü.





Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı işçiyi Turgutlu Devlet Hastanesine götürdü.





Oruç'un hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.