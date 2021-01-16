Yollarda kar mesaisi

Manisa'nın Soma, Kırkağaç, Demirci, Turgutlu ve Kula ilçelerinde etkili olan kar yağışının ulaşımı aksatmaması için Karayolları Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa'nın Soma, Kırkağaç, Demirci, Turgutlu ve Kula ilçelerinde etkili olan kar yağışının ulaşımı aksatmaması için Karayolları Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Uşak-İzmir E-96 kara yolu Kavacık ile Kovukdere rampaları arasında kalan yaklaşık 12 kilometrelik kısımda şiddetli yağan karın yolu kapatmaması amacıyla karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Karayolları ve polis ekiplerinin, sabah saatlerine kadar sürecek kar yağışı nedeniyle görev başında olacakları bildirildi.

Öte yandan, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de Kırkağaç ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde yolda mahsur kalan 7 kişi ve 2 aracı kurtardı.

Kurtarılan vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.

Çatma Dağı çevresinde de çalışmalar sürüyor

Manisa'nın Turgutlu ve İzmir'in Ödemiş ilçesi arasında kalan Çatma Dağı da kar yağışı sonrasında beyaza büründü.

Bölgede yaşayanların mağdur olmaması ve ulaşımın olumsuz yönde etkilenmemesi için Manisa Büyükşehir ve Turgutlu Belediyesi ekipleri çalışma yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak