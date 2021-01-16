Yollarda kar mesaisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Yollarda kar mesaisi

16.01.2021 21:45 | Son Güncelleme: 16.01.2021 22:08

Manisa'nın Soma, Kırkağaç, Demirci, Turgutlu ve Kula ilçelerinde etkili olan kar yağışının ulaşımı aksatmaması için Karayolları Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa'nın Soma, Kırkağaç, Demirci, Turgutlu ve Kula ilçelerinde etkili olan kar yağışının ulaşımı aksatmaması için Karayolları Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Uşak-İzmir E-96 kara yolu Kavacık ile Kovukdere rampaları arasında kalan yaklaşık 12 kilometrelik kısımda şiddetli yağan karın yolu kapatmaması amacıyla karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Karayolları ve polis ekiplerinin, sabah saatlerine kadar sürecek kar yağışı nedeniyle görev başında olacakları bildirildi.

Öte yandan, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de Kırkağaç ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde yolda mahsur kalan 7 kişi ve 2 aracı kurtardı.

Kurtarılan vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.

Çatma Dağı çevresinde de çalışmalar sürüyor

Manisa'nın Turgutlu ve İzmir'in Ödemiş ilçesi arasında kalan Çatma Dağı da kar yağışı sonrasında beyaza büründü.

Bölgede yaşayanların mağdur olmaması ve ulaşımın olumsuz yönde etkilenmemesi için Manisa Büyükşehir ve Turgutlu Belediyesi ekipleri çalışma yapıyor.

Yollarda kar mesaisi
Yollarda kar mesaisi
Yollarda kar mesaisi
Yollarda kar mesaisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar İlker Başbuğ Meral Akşener Vladimir Putin
Magazin Kanye West İrem Derici Yıldız Tilbe Jennifer Lopez
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Emre Taşdemir Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Ankara Gazete Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yollarda kar mesaisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 22:08:30. #1.15#
title