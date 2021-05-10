Manisa'da yollar helikopterle denetlendi
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Manisa'da yollar helikopterle denetlendi

Manisa'da yollar helikopterle denetlendi
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'da şehrin diğer illerle bağlantısının sağlandığı yollar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirleri kapsamında helikopterle denetlendi.

Manisa'da şehrin diğer illerle bağlantısının sağlandığı yollar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirleri kapsamında helikopterle denetlendi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen müşterek faaliyette, Turgutlu, Akhisar, Bornova ve Menemen istikametlerinde Manisa'ya gelen yollar, Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopterle kontrol edildi.

Jandarma ve polis ekiplerinde toplan 32 personelin yer aldığı denetlemede, kontrolü yapılan 316 araçtan ihlalde bulunduğu tespit edilen 21 araca ve sürücüsüne idari para cezası verildi. 7 araç trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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