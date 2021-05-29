Manisa'da yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
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Manisa'da yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak E. idaresindeki 48 U 0969 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Otomobilin yol kenarındaki tarlaya yuvarlandığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan otomobil sürücüsü Burak E. ile Zeki A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Manisa'da yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Manisa'da yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Manisa'da yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Manisa'da yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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