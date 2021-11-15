Manisa'da yolda yürürken kalp krizi geçiren kişi öldü
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yolda kalp krizi geçiren kişi, hastanede hayatını kaybetti.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yolda kalp krizi geçiren kişi, hastanede hayatını kaybetti.
2. Anafartalar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yürüyen Bülent Belge (50) bir anda fenalaşarak yere yığıldı.
İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Belge, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Belge'nin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini belirtildi.
AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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