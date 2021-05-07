Manisa'da yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil üzüm bağına devrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Manisa'da yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil üzüm bağına devrildi

Manisa'da yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil üzüm bağına devrildi
Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca üzüm bağına devrilen otomobildeki sürücü ile eşi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca üzüm bağına devrilen otomobildeki sürücü ile eşi yaralandı.

O.H'nin (56) kullandığı 16 BFB 68 plakalı otomobil, Alaşehir-Salihli kara yolu Kavaklıdere mevkisinde önüne köpek çıkması sonucu kontrolden çıkarak bağa devrildi.

Kazada yaralanan sürücüyle eşi F.H. (57) Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

Otomobil ahırdan kaçan ata çarptı, kara yolu kan gönlüne döndü
Otomobil ahırdan kaçan ata çarptı, kara yolu kan gönlüne döndü
1,5 dakikada pişiyor! İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor
1,5 dakikada pişiyor! İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor
Otomobil satışlarında Renault, hafif ticari satışlarında Ford ilk sırada yer aldı
Otomobil satışlarında Renault, hafif ticari satışlarında Ford ilk sırada yer aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Manisa'da yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil üzüm bağına devrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 09:28:33. #1.16#

title