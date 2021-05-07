Manisa'da yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil üzüm bağına devrildi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca üzüm bağına devrilen otomobildeki sürücü ile eşi yaralandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca üzüm bağına devrilen otomobildeki sürücü ile eşi yaralandı.
O.H'nin (56) kullandığı 16 BFB 68 plakalı otomobil, Alaşehir-Salihli kara yolu Kavaklıdere mevkisinde önüne köpek çıkması sonucu kontrolden çıkarak bağa devrildi.
Kazada yaralanan sürücüyle eşi F.H. (57) Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım