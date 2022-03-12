Manisa'da yol vermeme yüzünden çıkan kavgada 3 kişi bıçaklandı - Haberler

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Manisa'da yol vermeme yüzünden çıkan kavgada 3 kişi bıçaklandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da yol vermeme yüzünden çıkan kavgada 3 kişi bıçaklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yol vermeme yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yol vermeme yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Hafsa Sultan Mahallesi Bahtiyar Tosunbaş Caddesi'nde trafikte yol vermeme yüzünden iki otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesinin ardından çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından M.A, R.A. ve S.Y. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaçan olayla ilgili şüpheliler için yakalama çalışması başlattı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Yunusemre, Otomobil, Manisa, Güncel, Haberler

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