Manisa'da yıldırım düştü; orman yangını çıktı - Haberler
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Manisa'da yıldırım düştü; orman yangını çıktı

Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Haberler | Güncel
Manisa'da yıldırım düştü; orman yangını çıktı

MANİSA'nın Soma ilçesinde, ormana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte söndürüldü.

MANİSA'nın Soma ilçesinde, ormana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte söndürüldü. İlk belirlemelere göre, yangında 1 dönüm orman küle döndü.

Soma'nın kırsal Yağcılı Mahallesi'nde, saat 16.00 sıralarında ormana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Bölgeye 1 söndürme helikopteri, 7 arazöz, 3 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile alevler 1 saatte söndürüldü. İlk belirlemelere göre yaklaşık 1 dönüm orman zarar gördü.


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