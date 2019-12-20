Manisa'da yılbaşı öncesi alkollü içki denetimleri artırıldı

20.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:34

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yılbaşı öncesinde Manisa genelindeki alkollü içki denetimlerini artırdı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, müdür yardımcısı Melikşah Taşkın, Gıda ve Yem Şube Müdürü Hakan Kırmızı ile denetim ekiplerinin Manisa il merkezinde yaptığı denetimlerde, asgari teknik ve hijyenik koşullar kontrolünün yanı sıra kaçak ve sahte ürünlere yönelik etiket ve bandrol kontrolleri yapıldı.

Denetimler hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, alkollü içkilerin denetiminin il ve ilçe müdürlüklerinin kontrol görevlileri tarafından yapıldığını belirterek, "Denetimlerimiz, rutin denetimler, bakanlık programları, savcılığın talimatları, Emniyet Müdürlüğünün, Maliyenin ortak denetim talepleri, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanununa göre Alo Gıda ve diğer kanallardan gelen ihbar denetimleri olarak gerçekleştirilmektedir. Alkollü içki sunumu yapan restoranlar gibi toplu tüketim yerlerinde saklama ve sunum koşullarının denetimi yapılmakta, sunulan içkilerin sahte olup olmadığı sorgulanarak geriye doğru izlenebilirlik kontrolü de dahil olmak üzere tüm kontrolleri yapılmaktadır." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen gıda denetimlerinin geneli hakkında da bilgiler veren Öztürk, merkezde 24, ilçelerde de 190 kontrol görevlisinin 2019'da yaptığı toplam 28 bin 300 adet denetimde 335 idari yaptırım uygulandığını belirtti.

Kaynak: AA