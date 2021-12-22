Manisa'da yılbaşı öncesi alkol satışı yapan mekanlara denetim

MANİSA (İHA) - Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri kolluk kuvvetleriyle beraber yılbaşı öncesi alkollü içki satışı yapan mekanlarda denetim yaptı. Denetimlerde satılan alkollü içkilerin bandrolleri ve mekanların ruhsatları kontrol edildi.

Özellikle yılbaşı gibi alkol tüketiminin yoğun olduğu günlerde vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için harekete geçen Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kolluk kuvvetleriyle beraber 17 ilçede eş zamanlı denetim yaptı. Alkol satışı yapılan mekanları denetleyen ekipler, burada satılan alkollü içkilerin bandrollerini ve mekanların alkol satış ruhsatlarını denetledi. Kolluk kuvvetleriyle beraber gerçekleştirilen denetimlerde satışı yapılan alkollü içkiler tek tek kontrol edildi. Alkollü içki satışı yapan mekan sahipleri de yapılan denetimlerden memnun olduklarını ve sık sık böylesi denetlemelerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Denetimler hakkında bilgi veren Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın talimatı üzerine biz de bugün 17 ilçemizde eş zamanlı alkol denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şu an 221 kontrol görevlimiz kolluk kuvvetleriyle beraber sahadalar. Yılbaşı öncesi artan risk duruma göre biz de kontrollerimizi, denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Bu konuda kolluk kuvvetlerimizle koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yıl içerisinde gerek alkol üretim yerlerini gerekse de tüketim yerlerini yoğun bir şekilde denetim içerisindeyiz. İlimizde bulunan üretim yerlerinde düzenli olarak numuneler alınmakta. 5996 sayılı kanun kapsamında onlarla ilgili de iş ve işlemler yapılmakta. Bugüne kadar 26 numune alınmış vaziyette ve 2 tane de olumsuz numuneyle ilgili de idari işlemler gerçekleştirilmiş durumda. Bundan sonra da yoğun bir şekilde hem satış hem de tüketim yerlerine denetimlerimiz devam edecek" dedi.

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Öztürk, "Tabi burada tüm vatandaşlarımızı da bilgilendirmek istiyoruz. Alo 174 bizim gıda hattımız. Vatandaşlarımız bu numaradan şüphe duydukları tüm durumları bildirebilirler. Aynı zamanda WhatsApp hattından da tüm şikayetlerini bizlere iletebilirler. Ekiplerimiz en hızlı şekilde çalışmalarını ve denetimlerini gerçekleştireceklerdir" ifadelerini kullandı. - MANİSA