Manisa'da yerleşim yerlerini tehdit eden yangın panik yarattı Manisa'da yerleşim yerlerini tehdit eden yangın panik yarattıMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir ormanlık alanında çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Manisa'da yerleşim yerlerini tehdit eden yangın panik yarattı MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir ormanlık alanında çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Kaynak: DHA