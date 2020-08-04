Manisa'da yerleşim yerlerini tehdit eden yangın panik yarattı
Manisa'da yerleşim yerlerini tehdit eden yangın panik yarattıMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir ormanlık alanında çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
04.08.2020 21:17 | Son Güncelleme: 04.08.2020 22:13
Manisa'da yerleşim yerlerini tehdit eden yangın panik yarattı
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir ormanlık alanında çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Kaynak: DHA