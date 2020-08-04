Manisa'da yerleşim yerlerini tehdit eden yangın kısa sürede söndürüldü MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.45 sıralarında Ergenekon Mahallesi Ömer Seyfettin Sokak yakınında, zeytin ağaçlarının da bulunduğu ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler, yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülürken, 5 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: DHA