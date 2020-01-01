Manisa'da yeni yılda trafik güvenliği tedbirleri denetlendi

01.01.2020 01:46 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:46

Manisa'nın Kırkağaç İlçesi Kaymakamı Murat Büyükköse, İstanbul İzmir Otoyolu Kırkağaç Gişelerinde alınan trafik güvenlik tedbirlerini denetledi.

Büyükköse ile beraberindeki belediye başkanı Yaşar İsmail Gedüz, otoyol Jandarma timleri tarafından durdurulan araçlarda bulunan vatandaşların yeni yıllarını kutlarken, çeşitli ikramlarda bulunup sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Denetimlere Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de eşlik etti.

Kaynak: AA