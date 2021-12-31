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Yeni yıl öncesi eğlence mekanları denetlendi

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'da yılbaşı öncesinde eğlence merkezlerinde polis ekiplerince kaçak ve sahte içki denetimi yapıldı.

MANİSA (AA) - Manisa'da yılbaşı öncesinde eğlence merkezlerinde polis ekiplerince kaçak ve sahte içki denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki eğlence mekanlarında denetimin yapıldı.

Alkollü eğlence merkezlerinde yapılan denetimde resmi evraklar ve bandrol kontrolü yapıldı.

Öte yandan Manisa'da yılbaşı gecesi güvenlik tedbirleri kapsamında 3 bin 500 polisin görev yapacağı belirtildi.

Yeni yıl öncesi eğlence mekanları denetlendi

Yeni yıl öncesi eğlence mekanları denetlendi

Yeni yıl öncesi eğlence mekanları denetlendi

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AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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