Manisa'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Manisa'da etkinlik düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Manisa'da etkinlik düzenlendi.

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 8 Eylül Caddesinde gerçekleştirilen etkinlikte Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte yaya geçidini kullandı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Türkiye'de trafik hizmetlerinin geliştiğini, insan hayatını önceleyen uygulamaların başında yaya güvenliğinin geldiğini söyledi.

Karadeniz, 2 yıldır uygulanan yaya öncelikli projede önemli mesafeler alındığına dikkati çekerek, "Bugün burada 'kırmızı çizgimizi çiziyoruz' sloganıyla yayaların trafikte önceliğini vurgulayan bir sürecin bir aşaması daha gerçekleşiyor. Burada amaç yayaların güvenli bir şekilde yolda yürümelerini sağlayarak, karşıdan karşıya sağlıklı bir şekilde geçebilmelerini sağlayabilmektir. Bunun iki taraflı olduğu unutulmamalıdır. Yaya karşıdan karşıya geçerken önceliği sadece yaya geçitlerinde kullanabilecek. Yoksa yolun her tarafında geçebilecekleri algısı yanlış." dedi.

Etkinliğe, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, Manisa İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram