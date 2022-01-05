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Yaya geçidinde halk otobüsünün altında kalan kadın ağır yaralandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, dönüş yapan halk otobüsünün altında kalarak ağır yaralandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, dönüş yapan halk otobüsünün altında kalarak ağır yaralandı.

Uncubozköy Mahallesi Cemal Ergün Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Parlak'a (45) sağa dönüş yapan Ali U. (55) idaresindeki 45 D 0034 plakalı halk otobüsü çarptı.

Parlak'ın otobüsün altında kaldığını görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince otobüsün altından çıkarılan Parlak, 112 Acil Sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

Parlak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sürücü Ali U. gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Parlak'a sağa dönen otobüsün çarpması yer alıyor.

Yaya geçidinde halk otobüsünün altında kalan kadın ağır yaralandı

Yaya geçidinde halk otobüsünün altında kalan kadın ağır yaralandı

Yaya geçidinde halk otobüsünün altında kalan kadın ağır yaralandı

Yaya geçidinde halk otobüsünün altında kalan kadın ağır yaralandı

Yaya geçidinde halk otobüsünün altında kalan kadın ağır yaralandı

Yaya geçidinde halk otobüsünün altında kalan kadın ağır yaralandı

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AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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