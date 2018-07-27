Manisa'da Yaşlı Kadın Tarlada Ölü Bulundu

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde Döne Tarhan (66), hayvanlarını otlatmaya gittiği tarlada ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde koyun otlatmaya giden Döne Tarhan öğle saatlerine kadar evine dönmeyince eşi ve ailesi Köprübaşı İlçe Emniyet Amirliğine kayıp ihbarında bulundu.

Polis ekipleriyle mahalle sakinleri tarafından aranan yaşlı kadın, eşi Ali Tarhan tarafından Karahallı Mahallesi'ndeki bir tarlada ölü olarak bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve cumhuriyet savcılığının incelemesinin ardından Tarhan'ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Döne Tarhan'ın evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.